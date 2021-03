Domenica In, Mara Venier si “vendica” di Stefano De Martino: tornato dalla De Filippi? E lei invita Belen Rodriguez

27 marzo 2021 a

Arrivano le anticipazioni di Domenica In, che andrà in onda su Rai1 il 28 marzo. Mara Venier aprirà la trasmissione parlando ovviamente della situazione epidemiologica dell’Italia, che rimane seria, dato che il premier Mario Draghi ha annunciato che per tutto il mese di aprile rimarranno in vigore le zone arancioni e rosse, senza possibilità di tornare in giallo. In apertura interverrà il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che parlerà della ripresa della campagna di vaccinazione dopo il temporaneo blocco imposto al vaccino di AstraZeneca.

Inoltre verrà fatto il punto della situazione sulla sperimentazione del vaccino italiano ReiThera. Poi ovviamente dal Covid si passerà ad argomenti più leggeri, come quella della seconda gravidanza di Belen Rodriguez, che aspetta un figlio con Antonino Spinalbese. La sua presenza ha scatenato il web e i social, che hanno messo in relazione la presenza della showgirl con il ritorno di Stefano De Martino da Rai a Mediaset. Con la sua ex si sono quindi invertiti i ruoli, dato che Belen è stata spesso nel cast di Maria De Filippi, mentre Stefano è apparso più volte da Mara Venier.

Tra l’altro ad Amici, dove è tornato in qualità di giudice, De Martino è stato subito messo in croce da Pio e Amedeo: “Tanti auguri ancora che diventi di nuovo papà. Ah, non è tuo? Non eri tu nella fotografia? Belen se li prende tutti uguali. Come l’hai presa? Come si chiama? Ma state in buoni rapporti? Lo conosciamo, è un bravo ragazzo, fa il parrucchiere”.

