Domenica In, nominano AstraZeneca e Mara Venier reagisce così: esplode la polemica, un caso in Rai

Siamo a Domenica In, la trasmissione di Mara Venier in onda su Rai 1, la puntata è quella di oggi, domenica 27 marzo. E la prima parte di trasmissione, ancora una volta, è tutta dedicata al coronavirus e alla campagna vaccinale. In studio e in collegamento, per parlare di un argomento delicato, tra gli altri ecco Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute del M5s, ed Alessandro Sallusti, il direttore de Il Giornale.

Si parla, ovviamente, del caso-Lombardia, dei ritardi nella somministrazione del vaccino e nei problemi registrati sulle piattaforme per la prenotazione. Sia Sallusti sia Sileri, però, smorzano le polemiche, ricordando come le cifre della campagna vaccinale nella regione non siano drammatiche così come alcuni le spacciano: il sospetto è che la Lombardia sia nel mirino anche, forse soprattutto, per la sua connotazione politica.

Ma tant'è. Un focus, ovviamente, anche su Sputnik, il chiacchierato vaccino russo per il quale Matteo Salvini vorrebbe un'accelerata. Ma l'Ema, l'ente certificatore europeo, ancora non lo ha approvato: anche in questo caso il sospetto è che le ragioni siano anche politica. E ancora, si affronta la vicenda-Campania, con il governatore Vincenzo De Luca che ha già acquistato delle dosi di Sputnik, acquisto preventivo in vista dell'auspicata somministrazione.

Ma il web si scatena per un dettaglio. Ovviamente, a Domenica In si torna anche a parlare del vaccino che, suo malgrado, tiene banco da settimane: AstraZeneca, sotto i riflettori prima per i casi di presunti effetti collaterali e poi per la fiale nascoste nello stabilimento di Anagni. Ma il punto è un altro. Il punto è che in molti hanno sottolineato su Twitter come la mitica Mara Venier, ogni qual volta venisse pronunciata la parola "AstraZeneca", si producesse in una smorfia inquietata e inquietante. Insomma, Zia Mara, tradendosi, ha palesato i suoi dubbi sul siero. Sollevando un codazzo di polemiche-social.

