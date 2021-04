Mattino 5, gaffe di Federica Panicucci: "Appuntamento su Rete 4". Prego? Autori disperati dietro le quinte

02 aprile 2021 a

Venerdì 2 aprile è andata in onda l’ultima puntata settimanale di Mattino 5, che tornerà poi direttamente lunedì di Pasquetta. Prima di chiudere, proprio nel momento finale dedicato ai saluti, Federica Panicucci si è resa protagonista di una piccola gaffe. La conduttrice di Canale 5 ha ricordato ai telespettatori che stasera su Rete4 ci sarebbe stata una nuova puntata di Quarto Grado. Ma gli autori da dietro le quinte le hanno fatto subito notare che non è così.

Infatti al posto di Quarto Grado andrà in onda il film cult Il Re dei Re di Nicholas Ray. Ovviamente la reazione della Panicucci non si è fatta attendere: “No, non c’è? Ok, bene… ritiro quello che ho detto. Chiedo… chiedo per un amico?”. Subito dopo la conduttrice e il suo collega Francesco Vecchi sono scoppiati a ridere e hanno ribadito che Quarto Grado non andrà in onda per via delle festività pasquali e tornerà direttamente la prossima settimana.

Dopo la gaffe, la Panicucci ha poi fatto un annuncio importante ai suoi telespettatori, avvisandoli del fatto che Mattino 5 andrà in onda anche a Pasquetta, allo stesso orario di sempre: “Noi saremo qui, non facciamo festa. Vi aspettiamo come sempre numerosi. Ricordo che a Pasquetta saremo in diretta come in un giorno normale. Vogliamo augurarvi buona Pasqua di cuore, ci rivediamo lunedì. Grazie a tutti”. Tra l’altro Mattino 5 sta facendo registrare ottimi ascolti, come testimoniato dal 17% di share della puntata di ieri, giovedì 1 aprile.

