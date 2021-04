Uomini e Donne, "molto aperta e...". Prego? Cosa esce dalla bocca di Armando, roba troppo spinta: Maria De Filippi lo censura

Francesco Fredella 06 aprile 2021 a

Dopo la pausa di Pasqua, Uomini e Donne torna in onda con una puntata che farà parlare molto. Fiato sospeso per il programma condotto da Maria De Filippi, ovviamente su Canale 5. Ma dalle ultime anticipazioni si tratta di qualcosa davvero scoppiettante. Si tratta della seconda parte della registrazione avvenuta lo scorso 27 marzo. In studio arriva Armando Incarnato, ormai sempre in tendenza su Twittwer (dopo la frequentazione con Angela - che a sua volta aveva frequentato Luca ha praticamente spopolato ovunque). Ma l’argomento diventa piccantissimo. A tal punto che interviene queen Maria ha dovuto "censurare" Armando.

Dalle prime spifferate pare che quest'ultimo abbia fatto intendere che Angela sia una donna “molto aperta ed espansiva”: la notizia arriva direttamente da Il Vicolo delle News, sempre molto informato sulle anticipazioni. Dopo queste parole nello studio piomba il silenzio. Gelo totale. E non mancano dettagli che fanno pensare ad una certa intimità tra loro. Armando cerca di dribblare chiudendo il discorso. Una sorta di doccia gelata. E la De Filippi lascia intendere chiarissimamente che di quelle cose non vuole, assolutamente, parlare.

Ma la puntata prosegue. Si torna a parlare di Gemma Galgani, che aveva rivelato di aver avuto in passato una storia con Walter Chiari. Tina Cipollari ne approfitta per tirare nuovamente fuori il discorso (tutto è venuto a galla dopo un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù). In studio torna anche Sirius, alias Nicola Vivarelli (baby corteggiatore di Gemma, che lo scorso anno ha fatto parlare tutti). Adesso, a quanto pare, non sembra più interessato alla dama torinese. Un nuovo rifiuto per Gemma, che è costretta a leccarsi le ferite: non riesce a trovare l’uomo giusto e, anno dopo anno, resta al centro del programma. Attaccata dalla sua acerrima nemica (Tina Cipollari), va ugualmente avanti. Ma soffre.

