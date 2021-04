Amici, a poche ore dalla diretta spunta questo video: Stefano De Martino, bordata contro Alessandra Celentano. Sarà caos?

10 aprile 2021 a

Stefano De Martino se l'è legata al dito. Ancora non gli va giù l'umiliazione subita da Alessandra Celentano durante l'ultima puntata di Amici andata in onda su Canale 5. Nel corso della trasmissione una settimana fa, la temutissima maestra di danza ha attaccato l'ex allievo della scuola, che non la pensava come lei su una concorrente del talent. "Meno male che hai fatto un'altra carriera", questa la frecciatina al vetriolo che la Celentano ha rivolto a Stefano. Che invece ha risposto: "Ti ringrazio per l'apprezzamento sul mio cambio di carriera perché è una cosa che ci lega. Entrambi facciamo tv".

Quella risposta però non è bastata. Perché De Martino - a poche ore da una nuova puntata del serale di Amici - ha pubblicato un video provocatorio su Instagram indirizzato proprio alla maestra di danza. Nel filmato l'ex di Belen Rodruguez stuzzica la Celentano e si lancia in un ballo sfrenato nei corridoi dello studio di Amici sulle note di Get down on it. A corredo questa didascalia: "Sotto l'occhio vigile della Celentano". Facile leggere tra le righe: "Io ballo ancora".

Immediate le reazioni e i commenti dei fan che seguono Stefano su Instagram. In molti hanno apprezzato il balletto del giudice di Amici. Qualcuno in particolare ha scritto: "Finalmente torni a ballare, dovresti farlo più spesso". Qualcun altro invece ha commentato: "Dovresti ballare una sera giusto per la gioia della Celentano".

