Isola dei Famosi, dramma-Elisa Isoardi: scheggia infuocata nell'occhio. Addio reality e corsa in Italia: le sue condizioni

Elisa Isoardi lascia l'Isola dei Famosi, proprio come Brando Giorgi. La conduttrice, approdata al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi dopo un passato in Rai, rischia di brutto. Un incidente con il fuoco e una scintilla finisce nel suo occhio. Tanta paura. “Per adesso è tutto sotto controllo, ma purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti. Mi hanno detto questo. La cosa mi uccide perché siamo arrivati ad un mese – scusa l’emozione ma non me l’aspettavo – e posso dirti che l’Isola mi ha dato tantissimo, mi ha dato la possibilità di mostrarmi per quella che sono".

E ancora, l'ex conduttrice de La prova del cuoco aggiunge: "Quando ho avuto la notizia dell’Isola io non ci ho pensato due volte: avevo bisogno di andar via. E’ stata l’esperienza più importante ed intensa della mia vita, ringrazio tutti e mi dispiace veramente tanto”, racconta. L’incidente della Isordi fa pensare al rischio che i naufraghi corrono sull’Isola dei famosi. Qualche anno fa è toccato al Divino Otelma fare i conti con un incidente molto serio durante una prova in spiaggia. E non solo a lui. L’isola porta con sè anche un po’ di rischi e difficoltà. Ma l’edizione 2021 perde, sicuramente, uno dei personaggi chiave: la Isoardi, che era proiettata alla vittoria.

"Si è invaghito di Elisa Isoardi". Dall'Isola, questi strani segnali: la fidanzata a casa trema e reagisce così Secondo rumors ci sarebbe un accordo tra la Isoardi e Mediaset per un programma nella prossima stagione televisiva. La conduttrice potrebbe aver accettato il passaggio a Cologno Monzese, abbandonando la Rai, proprio dopo aver ricevuto una proposta concreta. Di cosa si tratta? Mistero. Per adesso. Ma la Isoardi, quasi certamente, entrerà nel nuovo palinsesto 2021.

