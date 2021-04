L'isola dei famosi, insulti alla madre? "Che schifo", le bordate di Giulia Salemi

20 aprile 2021 a

Fariba Tehrani è stata la vera protagonista dell'ultima puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera 19 aprile su Canale 5. La mamma di Giulia Salemi è stata attaccata da tutti i concorrenti i quali senza mezzi termini hanno detto che è una persona falsa e una stratega. La donna è quindi finita in nomination insieme con Vera Gemma e Miryea Stabile. La cosa ha fatto infuriare la Salemi che in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, dopo la fine della puntata dell’Isola dei Famosi, ha scritto un post durissimo sul trattamento riservato alla madre: “Che schifo! Buonanotte #isola #faribona”.

Ma non finisce lì. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, infatti, ha pure ritwittato un post altrettanto duro di un suo amico che ha attaccato il leader della settimana Roberto Ciufoli, "colpevole" di aver deciso di mandare tutto il gruppo delle cosiddette ‘valchirie’ in nomination (compresa Fariba Tehrani): “Wow Ciufoli che fantasia… Il gruppetto dei bulletti della scuola che si difendono l’uno con l’altro. Ma tranquilli che arriverà il momento in cui dovrete votarvi anche tra di voi e li voglio vedere come vi parate il di dietro…”.

E ancora, Giulia Salemi, ha anche pubblicato un post stavolta sl suo profilo Instagram, nel quale ha poi fatto l’ennesimo appello ai suoi follower per poter salvare sua madre Fariba Tehrani da questo televoto parecchio complicato: “Rieccoci… Start work… Ragazzi vi prego… Tutti a salvare ‘Faribona’ all’Isola dei Famosi ok? Mamma mia…”. Basterà il suo accorato appello a salvare la madre? Vedremo...

