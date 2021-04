Avanti un altro, Paolo Bonolis gela Tommaso Zorzi: "Che ca*** di domanda è? Ma chi l'ha invitato?"

Francesco Fredella 26 aprile 2021 a

a

a

Scintille in studio tra Tommaso Zorzi e Paolo Bonolis. Il vincitore del Grande Fratello Vip arriva ad Avanti un altro! Pure di sera e non mancano i colpi di scena. Per presentarsi dice: “Sai che ho fatto Riccanza, perché io sono ricco. Anche tu te la cavi, qualcosa hai guadagnato. Cosa te ne fai di tutti questi soldi? Che sei pre-morente… abbiamo pure il prete”. Bonolis lo fredda con una delle sue frasi: “Fatemi sapere prima chi viene come ospite, ok?”. Poi Zorzi, è stato simpaticamente asfaltato da Bonolis quando gli è stato chiesto se fosse mai stato gay: “Ma che ca**o di domanda è? Ma chi l’ha invitato?”.

"Una vigliacca. Con Flavio Insinna...". Cannonata di Bonolis contro Patrizia De Blanck, indiscrezione pesantissima

Ma Paolo Bonolis, uomo di grande ironia e esperto della macchina tv, racconta che tipo di funerale vorrebbe (visto che Zorzi gli dà del pre-morente). E arriva persino una battuta su Amadeus e Fiorello: “Bara glitterata, trainata dai centauri. La cerimonia viene officiata dai tre capi delle tre religioni monoteiste. Durante la cerimonia da un’immagine sacra si stacca Achille Lauro sanguinante. C’è pure Amadeus che ride, sta sempre a ridere. A un certo punto entra Paolo Brosio che cerca di trafiggerlo, ma Achille Lauro vince. Impone le mani sulla mia bara, facendo un monologo su Fiorello che augura il male al Sanremo di chi verrà dopo, e io risorgo. E certo, con tutto quello che ho pagato".

"Grazie per essere venuta e non tornare". Bonolis contro Paola Barale, lei lo gela: ad Avanti un altro, roba mai vista

E cala il gelo. Zorzi sembra visibilmente imbarazzato, ma cerca di fare un dribbling per andare avanti. Dopo il Grande Fratello vip, che ha vinto con sei mesi di permanenza nella casa, ora è uno degli opinionisti dell'Isola dei famosi. A quanto pare il successo televisivo gli sta davvero sorridendo, ma lui resta con i piedi per terra.

"Perché la Lamborghini è seduta sempre da sola in studio". Lady Bonolis, bomba di gossip sull'Isola dei famosi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.