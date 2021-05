David di Donatello, Laura Pausini battuta da "Immigrato": risata isterica davanti a tutti, com'è possibile? Sospetto internazionale

12 maggio 2021 a

Ai David di Donatello 2021 c’è stato un premio che ha fatto a dir poco discutere perché totalmente inaspettato. Checco Zalone - che tra l’altro era collegato da casa, non avendo mai immaginato di poter vincere - ha visto la sua “Immigrato” diventare la miglior canzone originale. Battuta Laura Pausini, che a momento dell’annuncio è stata sorpresa dalle telecamere in una risata a dir poco stupita. D’altronde era la grande favorita, quasi scontata: con la sua “Io sì (Seen)” aveva già vinto un Golden Globe ed era andata a un passo dall’Oscar.

Fa quindi specie che in Italia non sia stata ritenuta degna della vittoria: qualcuno aveva addirittura pensato a uno scherzo. Il primo a sorprendersi è stato proprio Checco Zalone, la cui reazione a caldo è stata: “Se lo sapevo venivo”. E dire che il brano che fa da colonna sonora a “Tolo Tolo” all’epoca era stato molto criticato da una parte dell’opinione pubblica e anche della politica, che non aveva gradito il modo di fare satira sulla questione degli immigrati.

Sui social ovviamente è scoppiato un putiferio: decine di migliaia di fan di Laura Pausini si sono chiesti com’è possibile che una cantante pluripremiata a livello mondiale sia stata battuta da Checco Zalone. Nonostante ciò la Pausini ha mantenuto la solita classe che la contraddistingue: anche al termine dei David ha dichiarato sui social di essere “italiana e felice di emozionarmi più di ogni altro posto al mondo proprio a casa mia”.

