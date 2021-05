Amici, Giulia Stabile: "Ho paura", cosa la terrorizza della finale

13 maggio 2021 a

"Ho paura": Giulia Stabile confessa tutte le proprie ansie per la finale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La 18enne, infatti, è arrivata fino all'ultima puntata del seguitissimo programma insieme ad altri quattro compagni di avventura: Sangiovanni, Aka, Alessandro e Deddy. Guardando un video che ha ripercorso tutta la sua storia all'interno della trasmissione, la ballerina ha ammesso di essere preoccupata per la finale, in onda sabato 15 maggio: "Ho paura di prenderla male, come ho preso la Semifinale. Mi sono agitata tanto. Siccome è anche l’ultima volta che ci esibiamo qua".

Durante il filmato, sono stati mostrati anche i momenti d'affetto tra Giulia e Sangiovanni che proprio all'interno del talent hanno iniziato la loro relazione e adesso sono fidanzati da mesi. Mentre vedeva le immagini, la ballerina è apparsa in imbarazzo ma anche felice. Il cantante, infatti, è il primo amore della Stabile. A lui ha dato il suo primo bacio. Stuzzicata da Maria De Filippi, che l'ha accompagnata nella visione del video, Giulia ha ammesso: "A me Sangiovanni piace tanto". “Ma va? Non l’aveva capito nessuno”, ha ironizzato allora la conduttrice.

La paura più grande della ballerina è che possa andare totalmente nel pallone nel corso della finale. La sua insegnante di danza all'interno di Amici, Veronica Peparini, aveva raccontato durante la semifinale quanto Giulia fosse agitata. "Un po’ me la cavo - ha continuato la ballerina parlando con Maria De Filippi - ma ogni tanto mi faccio prendere dal panico”.

