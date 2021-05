Amici, terremoto dalla De Filippi? "Si dice che Giulia Stabile...", come ribaltano il talent

Francesco Fredella 24 maggio 2021 a

Amici. Ancora Amici. Sempre Amici. Il talent più seguito della televisione italiana, vinto quest'anno da Giulia Stabile (ballerina) continua a far parlare. Adesso si parla dell'arrivo di Giulia nel corpo di ballo, in veste di professionista. E Veronica Peparini interviene in una diretta a CasaChi, il programma di Alfonso Signorini online, risponde così a chi le chiede informazioni su questa spifferata: “Questo fino alla fine non possiamo saperlo. Sono cose che accadono nel momento giusto. Io glielo auguro, se lo desidera. Adesso non lo posso dire ancora, se sarà si saprà a breve. Ha tutte le carte in regola, è una brava ballerina”.

In pratica, la Stabile è sotto gli occhi di tutti per il suo talento. Anche i docenti di Amici, e i ragazzi della scuola di Maria, fanno il tifo per Giulia. “Mi sento vicina a lei”, dice in diretta Veronica Peparini durante CasaChi. Giulia ha fatto parlare molto per le ferite e insicurezze che si portava dietro, ma anche per la storia d'amore con SanGiovanni (si sono conosciuti nella scuola di Maria ed è che è sbocciato il loro amore). “Anche io quando ho iniziato ero timida, venivo dalla strada”, confessa la Peparini. “Anche io mi sono ritrovata in situazioni non piacevoli. Io e Giulia siamo due persone semplici, mi sento vicina a lei anche in questo”.

Si tratta un vero endorsement della famosa coreografa (che nella scuola di Amici ha conosciuto un allievo, Andreas Muller, di cui si è innamorata). Ed ecco un comune denominatore tra la Peparini e la Stabile: un amore nato nella scuola della tv più famosa di sempre.

