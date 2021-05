Uomini e Donne, raptus-Gianni Sperti: "Fai paura, il peggiore che abbia mai visto". Volano insulti in studio, De Filippi di sasso

27 maggio 2021 a

Liti infinite nello studio di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Questa volta a scontrarsi sono stati Gianni Sperti, storico opinionista del programma, e Armando Incarnato, cavaliere del Trono Over. Tra i due non c'è mai stata simpatia e nella puntata andata in onda questo pomeriggio, Gianni ha detto al suo "rivale": "Sei la peggior persona che abbia mai conosciuto qui. Spaventoso! Fai paura”.

Dopo aver discusso con le dame che Armando Incarnato ha conosciuto in queste settimane, Sperti ha dato inizio a una lite dove sono volate parole grosse: “Non me ne frega nulla della tua stima. Io prendo informazioni su di te, Armando Incarnato? Ho il mio personal trainer e i miei amici a Napoli!”. "Dandomi contro mi hai dato ragione”, ha controbattuto allora Armando. Ma l'opinionista non gliel'ha data vinta: "Convinzione tua".

Armando Incarnato, comunque, non è nuovo alle discussioni in studio. Uno degli ultimi litigi l'ha avuto con un altro cavaliere del dating show, Nicola Vivarelli. Armando è arrivato addirittura a chiedergli se gli piacessero le donne oppure gli uomini. Quella andata in onda oggi, comunque, è la penultima puntata del programma della De Filippi, che poi si fermerà per la stagione estiva e tornerà a settembre con la nuova edizione. Sempre con Gianni Sperti e Tina Cipollari a fare da spalla alla conduttrice.

