Uomini e Donne, attimi di terrore per Samantha Curcio: "Operata al cuore". Poi tutta la verità: le condizioni della tronista

Attimi di paura e apprensione per Samantha Curcio, ex tronista di Uomini ne Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. La ragazza infatti si è operata, lo ha rivelato lei stessa parlandone nelle stories su Instragram. E sul social ha anche smentito alcune indiscrezioni inquietanti circolate negli ultimi giorni: qualcuno aveva messo in giro che la Curcio dovesse essere operata al cuore. Falso.

"Comunicazione ufficiale: non sono stata operata al cuore come hanno scritto. Mi sono tolta solo tre cisti in testa e quindi ho tre punti", ha fatto sapere l'ex tronista, rassicurando il pubblico e i fan che la seguono. Dunque, Samantha ha messo in chiaro che sta bene e ha ringraziato per i numerosi messaggi di affetto che ha ricevuto in questi giorni difficili.

La Curcio ha poi aggiunto che, nonostante l'operazione sia andata bene, gli effetti dell'anestesia si fanno sentire. Ha detto di essere "nervosa, esaurita, non riesco a dormire". Ma passerà. Al suo fianco c'è Alessio Ceniccola, coppia nata in questa stagione di Uomini e Donne, coppia che sembra molto unita e affiatata. Negli ultimi giorni, Alessio ha difeso Samantha dagli insulti degli haters, che la offendevano per il suo fisico. I soliti leoni da tastiera, insomma...

