Fiorella Mannoia, sorpresa rosso-grillina ai palinsesti Rai: ci tocca ancora lei, dove la ritroviamo

Fiorella Mannoia arriverà da fine ottobre con un programma in seconda serata su Rai 3 che avrà tre appuntamenti settimanali, in onda il lunedì, il giovedì e il venerdì sera. La Versione di Fiorella, questo il titolo, partirà ogni puntata da spunti offerti da fatti avvenuti nello stesso giorno di anni passati, che permetteranno poi di sviluppare una riflessione sul presente e sul futuro. Insomma, ancora lei. Ancora la cantante anti-sovranista, vicina alla sinistra e che ha flirtato col M5s. Ancora, ovviamente, su Rai 3.

Nel programma non mancherà la musica, che permetterà di viaggiare con la memoria. Sintonizzandosi su La Versione di Fiorella, ad esempio, si potrebbe trovare un attore che si esibisce in una performance musicale e un cantante che invece diventa interprete o narratore di una storia.

Ad accompagnare questi momenti di spettacolo sarà un band presente in studio, oltre ad un cast fisso che muterà per i vari appuntamenti settimanali. Fiorella Mannoia torna in televisione dopo le due puntate de La musica che gira intorno andate in onda su Rai 1 nel gennaio 2021, due appuntamenti con i quali la cantautrice era tornata alla conduzione di un proprio programma televisivo dopo l’esperienza del 2017 con Un, due, tre… Fiorella!. Lo show partirà alla fine di ottobre dopo la messa in onda della una nuova edizione di Fame d’amore, il programma in onda in seconda serata il lunedì sera condotto da Francesca Fialdini e dedicato ai disturbi del comportamento alimentare, e dopo Illuminate, che tornerà nei giovedì sera con una serie di nuovi appuntamenti per raccontare donne che si sono distinte in diversi ambiti. A completare l’offerta della seconda serata di Rai 3 sarà Roberta Petrelluzzi con Un giorno in pretura.

