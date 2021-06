Amici, "ha già firmato": vita stravolta per Giulia Stabile, dopo il trionfo dalla De Filippi...

Francesco Fredella 23 giugno 2021 a

Gli esperti di tv l'avevano previsto: Giulia Stabile torna ad Amici. Ed è sotto contratto con il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5: la Stabile, che ha vinto l'ultima edizione, sarà una ballerina professionista. La notizia, tra l'altro era già nell'aria, già da molto tempo. Adesso sono i canali ufficiali di Maria De Filippi ad annunciarlo in pompa magna. La ballerina, che ha conosciuto SanGiovanni nella scuola di Amici, ora è al settimo cielo e pensa già al suo futuro pieno di soddisfazioni. La sua carriera sta per iniziare in tv nel tempio dei talent: Amici, la stessa cosa è accaduta in passato a Marcello Sacchetta, ex alunno e poi ballerino e poi coreografo ad Amici. Anche Elena D’Amario ha intrapreso lo stesso percorso.

Giulia ha detto in una recente intervista di aver ritrovato il coraggio grazie ad Amici, che sicuramente l'ha messa alla prova. Autostima al massimo. Ora non rinuncia affatto alla danza anche perché è arrivata su quel podio, al primo posto, tanto ambito.

“Giulia è sotto contratto con Fascino di Maria De Filippi e sarà nel corpo di ballo dei professionisti nella prossima stagione di Amici”, si legge sui social. Una bella notizia per lei e per i suoi fan. Intanto, questa settimana proprio il settimanale Chi l'ha paparazzata al mare con SanGiovanni: una prova del nove quella che stanno facendo i due beniamini di Amici. Per loro tanto amore, tenerezze ed un vero colpo di scena: il ritorno di Giulia nella scuola di Amici, anche se si attende l'ufficialità da parte della dello staff di Maria De Filippi.

