Tale e quale show, la rivoluzione di Carlo Conti: quali teste saltano, chi arriva

Tale e quale show scalda i motori. Per la nuova stagione televisiva, che vedrà il ritorno di Carlo Conti in prima serata di venerdì rigorosamente su Rai 1, arriva un nuovo appuntamento: rivoluzione totale a Tale e quale show. Andiamo per gradi. Sembra, dalle indiscrezioni di TvBlog, che potrebbero essere arruolati Cristiano Malgioglio e Christian De Sica (in passato aveva già preso parte al programma). Ma, chiaramente, si tratta di spifferate. Al momento non dovrebbe essere confermato Vincenzo Salemme, che è alle prese con il set di un nuovo film. Riconfermata la presidente di giuria Loretta Goggi, colonna portante della trasmissione sin dalla prima edizione.

Ma spuntano varie indiscrezioni sui nomi che potrebbero arrivare tra i giudici del programma: ci sarebbero, al momento, anche Frank Matano, Francesco Gabbani, Pupo, Orietta Berti, Lillo, Nek e Angelo Pintus. Nulla è stato confermato per adesso. Conti è alle prese con il cast. Ci sarà Pierpaolo Pretelli, reduce dal successo estivo musicale e dal Grande Fratello Vip. Non è l'unico pescato dal mondo dei reality: a Tale e quale show sbarca pure Stefania Orlando e poi l'attesissima Alba Parietti, che compie 60 anni e che al settimanale "Chi" dice: "Nessuno mi può imitare". Il suo sogno, tra l'altro, è quello di imitare un uomo. Probabilmente Conti e i suoi coach riusciranno ad accontentare la Parietti. Tra gli altri nomi confermati nel cast spuntano Federica Nargi, il comico Ciro Priello e Deborah Johnson.

L'edizione 2019 di Tale e quale show è andata benissimo con 28,71% di share medio mentre l'ultima, quella del 2020, ha segnato una media del 18,40% di share, insomma un brusco calo.

