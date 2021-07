Pier Silvio Berlusconi stoppa Barbara d'Urso: "Non funziona più", chi prenderà il suo posto la domenica

01 luglio 2021 a

Il monopolio di Barbara d'Urso sulla domenica di Canale 5 è ufficialmente finito. Sta per iniziare una nuova era a Mediaset, che oggi primo luglio ha ufficializzato i palinsesti per la stagione 2021-22. La prima notizia rilevante è che la d'Urso andrà in onda soltanto con Pomeriggio 5, in attesa che spunti un progetto valido in prima serata per lei e l'azienda. Pier Silvio Berlusconi non si è sottratto dal commentare la situazione della d'Urso.

"Barbara è una grande professionista - ha dichiarato - durante il lockdown ha svolto un lavoro grandissimo. E' una risorsa di Mediaset. Come ci sarà un nuovo progetto, tornerà in prime time. Alla domenica abbiamo deciso di cambiare perché l'infotainment a 360 gradi con politica, cronaca e altro ormai appartiene al passato". Al posto della d'Urso la domenica arriveranno Anna Tatangelo e Silvia Toffanin.

La prima è a tutti gli effetti una sorpresa: sarà alla conduzione di Scene da un matrimonio, offerta e rifiutata da Alessia Marcuzzi, che dopo 25 anni ha deciso di prendersi una pausa da Mediaset. La Tatangelo sfiderà Domenica In di Mara Venier, dopodiché lascerà spazio a Silvia Toffanin, che raddoppia il suo impegno con Verissimo: non solo la storica striscia del sabato pomeriggio, dalla prossima stagione occuperà anche quella della domenica pomeriggio. La sfida sarà quindi con Da noi... a ruota libera di Francesca Fialdini.

