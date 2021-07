Alessia Marcuzzi, "Pier Silvio Berlusconi non ha gradito": grosso caso a Mediaset, trattative ancora in corso?

07 luglio 2021 a

Dopo 25 anni Alessia Marcuzzi ha deciso di non legarsi a Mediaset, anche se secondo Pier Silvio Berlusconi potrebbe comunque rientrare nel 2022, nel caso in cui si dovesse trovare un progetto da affidarle in prime time. È forse per questo che per il momento la Marcuzzi non sembra intenzionata a legarsi a un’altra emittente: nei giorni scorsi Dagospia ha parlato di un pranzo di lavoro tra Urbano Cairo, il direttore di La7 Andrea Salerno e il manager Beppe Caschetto.

Il trio avrebbe discusso della Marcuzzi, alla quale sarebbe stata fatta un’offerta ufficiale, che però sarebbe stata già declinata dalla diretta interessata. Sempre da Dagospia, nella rubrica di Giuseppe Candela, arriva un’altra indiscrezione sulla popolare conduttrice televisiva: “A Cologno Monzese gira voce che Pier Silvio Berlusconi, al netto di tutte le voci e frasi di rito, non avrebbe gradito le modalità scelte da Alessia Marcuzzi per salutare Mediaset dopo 25 anni”.

“In primis - ha spiegato Candela - una forte critica alla scelta di comunicazione e in secundis la condizione di una soluzione possibile tra le parti per un nuovo prime time nel 2022. Prime time, va precisato, non ancora offerto al momento delle trattative: sul tavolo in queste settimane solo Scene da un matrimonio (dopo il no a Scherzi a Parte), che precedentemente era stato proposto a Lorella Cuccarini”.

