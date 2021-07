Ballando con le Stelle, rumors impazziti su Milly Carlucci: "C'è stato un incontro", chi ha assoldato

10 luglio 2021 a

Novità per Morgan, in arte Marco Castoldi. Sarebbe lui infatti il primo concorrente confermato di Ballando con le Stelle nell'edizione di quest'anno. A rivelare l'indiscrezione sul programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci è Tpi che parla di un incontro tra il possibile partecipante e la produzione di Viale Mazzini. Se i rumors venissero confermati, per Morgan non si tratterebbe altro che di un grande ritorno dopo ben cinque anni. Nel 2016, infatti, l'artista aveva partecipato al programma in veste di ballerino per una sola notte però.

In ogni caso al momento non arrivano né conferme e né smentite. Intanto proprio in questi giorni la conduttrice della trasmissione ha ricordato Raffaella Carrà, da poco scomparsa, raccontando di averla contatta lo scorso gennaio per averla tra gli ospiti della seconda edizione de Il Cantante Mascherato senza però ricevere risposta.

"Abbiamo pensato ‘sarà all'estero’, ‘starà facendo qualcos'altro’, invece forse non voleva far sapere a nessuno cosa stava attraversando”, ha confidato per poi proseguire: "Ho solo il rimpianto di non averla potuta avere come ballerina per una notte Ballando con le stelle", ha confidato Milly che a poche ore dopo la scomparsa di Raffaella, ha lanciato la proposta di intitolare a lei lo stesso Auditorium Rai di Piazza de Bosis, a Roma.

