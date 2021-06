Ballando con le Stelle, decisione senza precedenti su Guillermo Mariotto: ecco la rivoluzione-Carlucci

Francesco Fredella 23 giugno 2021 a

Terremoto a Ballando con le Stelle? A quanto pare sì. Sarebbe stato fatto fuori Guillermo Mariotto, storico personaggio in giuria del programma di Rai1 da sempre nello show di Milly Carlucci. La spifferata arriva dal settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. Milly Carlucci pronta a rivoluzionare il suo Ballando con le Stelle. Lo stilista venezuelano fa parte della trasmissione sin dalla prima puntata, andata in onda nel gennaio del 2005, e ora potrebbe dire bye bye a Rai1. Ed è un mistero sui motivi di questa rottura, che sarebbe clamorosa.

Guillermo Mariotto in questi mesi si è spesso reso protagonista di "siparietti" e gaffes. Ad esempio ha apostrofato con termini irripetibili Rossella Erra, ambasciatrice del pubblico, Elisa Isoardi e in passato anche Antonio Razzi (che lo ha sfidato in pista a ballare). Al posto di Mariotto, sempre da rumors, potrebbe arrivare Bianca Guaccero. Va avanti, in questi mesi, anche la preparazione del cast di Ballando con le Stelle 2021 - che inizierà in autunno. Tra i nomi dei possibili concorrenti spiccano l’attrice Antonella Ferrari, il conduttore Beppe Convertini e la star di Che Dio ci aiuti Valeria Fabrizi. Milly vorrebbe avere Francesco Totti.

E sono tanti i personaggi della tv che vorrebbero approdare a Ballando con le stelle: Samantha De Grenet, reduce dal Grande Fratello vip, o Beppe Convertini. La Carlucci, da sempre, per il suo show non sceglie personaggi che sono passati per altri reality. Una sorta di veto che è diventato un imperativo nel corso del tempo. Ballando con le stelle, anche quest'anno, andrà in onda di sabato sera.

