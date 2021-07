Al Bano Carrisi "massacrato" in Chiesa? "Non ho sbagliato niente", picchia durissimo contro il prete: il caso si ingrossa

13 luglio 2021 a

Al Bano Carrisi in un’intervista a SuperGuida TV ha tenuto a fare chiarezza sulla gaffe durante l’esibizione con l’ex moglie Romina Power a “Una voce per Padre Pio”, una trasmissione condotta da Mara Venier. Al Bano dopo aver detto che si aspettava che a colmare l’assenza del pubblico ci pensassero i coristi, ha ammesso: “Sono stato preso alla sprovvista”. Tra i protagonisti della trasmissione i due hanno duettato, ma qualcosa è andato storto: a un certo punto Al Bano ha ironizzato nell’istante in cui non si è sentita alcuna voce oltre alla sua e a quella di Romina, per via dell’assenza del pubblico.

Dopo non aver ricevuto nessuna risposta, Al Bano ha affermato: “Ma non canta nessuno, Padre Pio così si arrabbia”. Al Bano Carrisi ci ha tenuto a sottolineare: “E’ stato però il momento che ha fatto registrare gli ascolti più alti. E’ stato un bel momento“. Ha inoltre ha replicato alle polemiche scatenate, per essersi esibito in chiesa: “Sono stato invitato al matrimonio di un mio caro amico e in chiesa ho intonato un canto sacro. L’altare è il più bel palcoscenico che esista. Io mi bacchetterei da solo se avessi fatto qualcosa di sbagliato, ma così non è stato”. Insomma, picchia durissimo contro il prete.

Recentemente Romina Power è tornata sui suoi rapporti con Al Bano: “Sul palco siamo sempre gli stessi, è ancora molto divertente lavorare con lui. Poi certo, fuori sono cambiate molte cose, ma sul palco no. Forse è per questo che il pubblico ci vuole così bene. Spero di non finire la mia vita sola, da un punto di vista sentimentale”.

