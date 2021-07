Temptation Island, "quanto ti pagano per baciarla?". Manuela e Luciano, accusa-choc e terremoto al reality

Francesco Fredella 30 luglio 2021 a

Piovono accuse. Ed è subito caos a Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Manuela Carriero e Luciano Punzo fanno coppia e lasciano il programma insieme. Ma Manuela, prima, deve fare i conti con Stefano: il suo fidanzato con il quale è arrivata a Temptation island. Succede di tutto: lacrime e schiaffi. Lei vuole il bel tentatore, si fidanzano. Scoppia l’amore.

Ma non mancano le accuse: secondo i telespettatori quella di Luciano sarebbe una recita. Un vero e proprio copione recitato per avere visibilità. Sarà vero?Lui e Manuela, intanto, rispondono alle accuse in modo chiaro. Senza giri di parole (sempre sui social).

“Tutte le persone che dicono che io e Manu non siamo mai stati insieme”, dice Luciano cercando di rispondere alle accuse. “Ti stanno pagando ancora? dai fino a fine mese scade il contratto”, scrivono le malelingue. “E’ un grandissimo attore”, continuano. “Ma quanto prendi al giorno per stare con me? Quanto ti danno?”. Insomma accade di tutto prima, durante e dopo il reality. Luciano e Manuela si baciano con passione e mettono la parola fine alle polemiche.

