Mediaset "costretta a rinunciare a Temptation Island": questione di soldi, Maria De Filippi ai ripari

E se quella andata in onda all’inizio di questa estate fosse stata l’ultima edizione di Temptation Island? L’indiscrezione è arrivata da TvBlog, che ha lanciato un vero e proprio scoop: la Fascino - società controllata a metà da Maria De Filippi e da Rti - non avrebbe trovato l’accordo con Banijay, che detiene i diritti internazionali del format.

Di conseguenza Temptation Island così come abbiamo imparato a conoscerlo cesserebbe di esistere, almeno in Italia. Sarebbe una grave perdita per Mediaset, che anche quest’estate su Canale 5 ha fatto registrare eccellenti ascolti grazie al viaggio nei sentimenti, svolto come al solito nelle canoniche due settimane in Sardegna, dove erano stati allestiti i villaggi. Sempre secondo TvBlog, di conseguenza la Fascino starebbe lavorando a un nuovo format per rimpiazzare Temptation Island.

Potrebbe trattarsi di Ultima Fermata, un progetto che era stato annunciato in passato ma che non aveva mai visto la luce. Si tratterebbe di un’idea simile a quella di Temptation Island, ovvero con la centro della scena delle persone che cercano risposte sulla propria vita sentimentale e che poi dovrebbero giungere a una decisione finale. Vedremo se arriveranno conferme in questo senso, qualcuno ha già scritto che Maria De Filippi potrebbe avere il suo personale Temptation Island fatto in casa.

