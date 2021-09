Massimo Giletti resta a La7: "Con Cairo sono libero, resto". Firma e rivoluzione: ecco quando andrà in onda (e perché)

03 settembre 2021 a

Altri due anni su La7 per Massimo Giletti. Il conduttore di Non è l'Arena ha firmato il contratto che lo vede impegnato con Urbano Cairo. Il programma, da sempre in onda la domenica, quest’anno debutterà in autunno nella nuova collocazione al mercoledì sera in prime time. "Sento in modo profondo il legame con Cairo - ha commentato Giletti- che mi ha sempre lasciato assoluta libertà. Così rinnovo la fiducia a La7. Ho chiesto di andare in onda il mercoledì perché amo affrontare nuove sfide".

Altrettanto entusiasta l'imprenditore: "Massimo Giletti è un numero uno, che ha la tv nel suo dna – ha replicato l'editore de La7 -. Con noi ha fatto benissimo fin dal suo arrivo nel 2017, con risultati eccellenti alla domenica. Ha firmato importanti inchieste giornalistiche e con le sue battaglie porta sempre un grande contributo alla giustizia e alla legalità del Paese. Con Massimo si è sviluppato un ottimo rapporto personale che sono felice possa proseguire nei prossimi anni".

Smentito ufficialmente dunque la voce che lo voleva nuovamente in Rai. Nello specifico si parlava di Rai 2 pronta ad accoglierlo. Vista la difficoltà della seconda rete della televisione pubblica nel trovare una trasmissione di successo, Giletti poteva essere il conduttore perfetto. Ormai però è troppo tardi, Giletti ha preferito Cairo, l'editore che gli è stato accando anche durante la morte del padre.

