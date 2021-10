Che tempo che fa, inquietante Roberto Saviano: "Se mi avessero ammazzato...", cala il gelo da Fabio Fazio

11 ottobre 2021 a

Roberto Saviano nuovamente ospite di Fabio Fazio. Lo scrittore è stato ospite di Che Tempo Che Fa, il programma in onda su Rai 3. Qui Saviano si è chiesto: "Ma perché vivere così? Se mi avessero fatto fuori le mia parole sarebbero state protette e si chiudeva lì, ma non essendo completamente morto la delegittimazione diventa la seconda strategia".

Poi lo scrittore ha ricordato i giorni in cui è arrivata la decisione di mettergli la scorta: "Quando si decide di mettermi sotto protezione, inizia una sorta di delirio....dico 'duro poco, 3 anni e mi ammazzano'. Questa cosa è importante perché tutti si aspettavano una cosa del genere". Quella di Saviano è una paura che vive ogni giorno, nella sua quotidianità: "Quando io vedo i teatri pieni, chiedo sempre ' mi attaccheranno da qualche parte?'".

Il fumetto ti aiuta perché ti permette di mettere in disegno l'emozione." Il riferimento è al grapich novel da lui appena realizzato, il cui titolo racchiude quanto detto precedentemente: "Sono ancora vivo". La sua amara conclusione? "A un certo punto ti accorgi che vivi una situazione difficile,delirante:non morte e non vita", ma "questo Paese solo se butti il sangue ti crede".

