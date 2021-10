Storie italiane, "volevo diventare madre": Carolina Marconi e il cancro, le lacrime di Eleonora Daniele

12 ottobre 2021 a

“Volevo diventare mamma, stavo facendo tutti controlli quando ho avuto la brutta notizia”: un racconto straziante quello fatto da Carolina Marconi a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1. L'ex gieffina ha parlato soprattutto della sua malattia, facendo commuovere sia la presentatrice che il pubblico. Qualche tempo fa, infatti, le è stato diagnosticato un cancro al seno. La showgirl, che ha condiviso la sua storia con i suoi fan, ha ammesso: "Ho ricevuto una forte solidarietà tra le donne sui social”.

La Marconi ha fatto sapere pure che il 10 novembre sarà la data della fine della sua attuale terapia: "Farò una grande festa", ha detto, mostrando una grande forza. Poi, tornando sul desiderio di diventare madre, ha continuato: "Farò di tutto per avere un figlio, me lo merito. Se non potrò, adotterò un bambino”. In studio con lei c'era anche il suo medico, il dottor Fabrizio Cerusico, che ha ricordato l'importanza di controlli periodici: "La prevenzione non è uno slogan, è una cosa molto seria".

Riferendosi alla sua paziente, poi, il medico ha aggiunto: "Lei sta dicendo a tutti che si può fare, che si può guarire e che si potrà diventare madri anche dopo una battaglia contro il tumore”. Un messaggio che infonde conforto e coraggio. La scelta della Marconi di condividere la sua storia sui social ha portato anche ad alcuni attacchi nei suoi confronti. La conduttrice Eleonora Daniele, commossa, non ha esitato a difendere l'ex gieffina dalle critiche dei "leoni da tastiera".

