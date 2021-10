Amici, la menzogna di Albe e il dramma di Serena: "Ha un'altra fuori dal talent", terremoto dalla De Filippi

Francesco Fredella 25 ottobre 2021 a

a

a

Adesso sono Amici o nemici? Difficile dirlo. Adesso l’ex di Albe - al programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5- rompe il silenzio dopo aver baciato Serena. E dice: “Lasciata 4 giorni prima delle anticipazioni della puntata”. Ma tutto si fa pieno di misteri legati all'allievo di Amici21 che è al centro del gossip. Improvvisamente. Facciamo ordine. Pare che nella scuola di Maria De Filippi sia entrato da fidanzato e la ragazza in questione si chiamerebbe Giulia.

Amici, Inder cacciato? Brutale vendetta della Celentano: chi fa fuori dal talent, clamoroso

E, stando a quello che raccontano i ben informati, fino a poco tempo fa pubblicava frasi dolcissime nei confronti del ragazzo. Tutto, ovviamente, prima delle foto tra Albe e Serena. Un vero terremoto che è arrivato all'improvviso. Ma su Instagram la ragazza fa chiarezza così: “Sono stata lasciata 4 giorni prima che uscissero le anticipazioni della puntata del bacio con S. Ho scoperto la verità solo grazie alle anticipazioni”.

Amici, "cacciare Flaza"? Bomba di Lorella Cuccarini, l'ombra del "fallimento": gelo in studio

Si tratta di un tradimento vero e proprio? La ragazza continua a buttare benzina sul fuoco. “Mi aveva detto che si allontanava per la musica”, dice. “La motivazione di Alberto era stata che voleva allontanarsi solo per dedicarsi alla sua musica e che se fosse stato qua con me non mi avrebbe mai lasciata. Non mi sarei mai aspettata che il vero motivo fosse questo”. Ora si aspetta la replica di Albe: come reagirà alle parole della sua ex? Lo studente di Amici 21, secondo la versione dei fatti dell'ex, l'avrebbe mollata sapendo di essere ripreso 24 ore al giorno dalle telecamere motivando tutto con la musica. Questa potrebbe essere la prima storia d'amore iniziata e finita a tempo record e sullo sfondo resta Amici.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.