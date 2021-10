Stasera Italia, Barbara Palombelli mette in imbarazzo Clemente Mastella: "Sei stato tu a licenziarmi"

28 ottobre 2021 a

Barbara Palombelli di fronte a Clemente Mastella non si risparmia. Durante la puntata del 27 ottobre di Stasera Italia, la conduttrice di Rete 4 ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Si tratta di un fatto legato al passato che però la giornalista sembra non aver dimenticato. Ripercorrendo l'esperienza in Rai, la Palombelli ha voluto lanciare una frecciata al sindaco bis di Benevento: "All'epoca Mastella era il vero capo della Rai". Una frase che Mastella ha negato, continuando a imitare un "no" con la testa. Ma questo non è bastato a placare la Palombelli che con il sorriso ha replicato: "Come no. Eri il capo della Rai, mi hai pure licenziato dalla Rai. Me lo ricordo come se fosse ieri".

A Mastella – che ha continuato a negare ("no, assolutamente no") – la conduttrice ha ricordato un altro aneddoto. "Tra gli amici dei democristiani cito Beppe Grillo che quando tu organizzavi le feste dell’amicizia e dei giovani democristiani veniva e si esibiva. Lo dico perché tanti ragazzi non lo sanno, non erano nati". Questo però l'ex leader dell'Udeur lo ricorda bene: "Sì, veniva, veniva. Ricordo una festa a Verona, suscitò un gran casino. Partecipava, non aveva la fobia della Democrazia Cristiana".

A quel punto Mastella non ha risparmiato una battutina al vetriolo al fondatore del Movimento 5 Stelle: "Io ai tempi inviavo i torroncini di un paesino della mia provincia. Li inviavo un po' a tutti. Lui andò in tv al sabato sera e disse ‘Mastella ci vuole corrompere’. E fece vedere la scatoletta. Dopo quell’episodio non me li fece mai tornare indietro. Se li era fregati".

