Striscia la Notizia, morte di Paolo Pietrangeli: le vecchie immagini che commuovono l'Italia

23 novembre 2021 a

a

a

È morto Paolo Pietrangeli e Striscia la Notizia per ricordarlo ha mandato in onda alcune immagini dal passato. Nella puntata di lunedì 22 novembre il tg satirico di Canale 5 ha diffuso un filmato di Drive In che lo vede in uno dei suoi sketch nei panni di Bobo, un personaggio immaginario protagonista di una omonima serie di fumetti a strisce di genere satirico ideata da Sergio Staino nel 1979. Ma Pietrangeli era anche molto altro.

"Errore? Non sprecherei tempo a". Striscia, Insinna e la "nana di m***a": confessione clamorosa

Storico cantautore di sinistra, voce della canzone di protesta e del movimento operaio, di cui di fatto ha scritto "l'inno in note" Contessa, Paolo era figlio del regista Antonio Pietrangeli e di Margherita Ferrone. Dal padre Paolo ha imparato tutti i trucchi del mestiere, diventando un regista di successo, apprezzatissimo a Mediaset al fianco di Maurizio Costanzo e di Maria De Filippi in Amici.

"Il Corriere non vuole far uscire la verità". Striscia contro il quotidiano: un'altra bomba su Flavio Insinna

Proprio la regina del Biscione ha voluto ricordare l'amico con un lungo post sui social: "Paolo Pietrangeli è un amico, un collega, un poeta, un personaggio dalle mille meravigliose risorse e dalle mille inaspettate angolazioni caratteriali. Con lui abbiamo costruito e raccontato tanto. Oggi se n’è andato a modo suo, senza arrendersi ad una vita che lo avrebbe voluto morigerato, attento e prudente ossia tutto il contrario di quello che lui avrebbe voluto dalla vita. Perderlo è drammatico e tristissimo ma forse lui saprà obbligare alle sue regole il posto dove da oggi sarà". A farle eco ancora una volta Striscia, che prima del tributo ha voluto annunciare "un abbraccio" al regista da parte di tutto il programma.

"Spacco tutto". Dalle parole ai fatti, per l'inviato di Striscia a Napoli finisce in disgrazia

Qui di seguito le immagini di Pietrangeli al Drive In mandate in onda da Striscia la Notizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.