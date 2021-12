Verissimo, Alessandro Borghi: "È stato straziante", la rivelazione emozionante su mamma e papà

18 dicembre 2021 a

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Alessandro Borghi ha parlato del suo prossimo film - Supereroi - che racconta il coraggio di una coppia di restare insieme per vent’anni. Durante la trasmissione di Canale 5 è stata mandata in onda anche una piccola anteprima, nella quale si vede il protagonista fare un trasloco. Ecco perché poi la conduttrice ha chiesto all'attore quale sia stato il suo primo trasloco in assoluto: "Il primo che ho fatto è stato per andare via da casa dei miei genitori. È la cosa peggiore che tu possa augurare a qualcuno. Io l’ho trovato straziante”.

Poi, prima di mandare in onda il video omaggio per Borghi, la Toffanin ha sottolineato: "Qui facciamo un po’ di regali e questo è il mio per te. Ci sono tutti i tuoi personaggi, tra cui Aureliano che è un po’ il mio preferito”, ha detto riferendosi al personaggio di Suburra. Alla fine del filmato, che ha ripercorso tutta la sua carriera, l'attore emozionato ha detto: "Mi fa sempre tanta impressione perché rivedo cose che avevo dimenticato”.

Con lui in studio c'era anche Jasmine Trinca, che recita con lui nel nuovo film. I due, amici e colleghi, sono legati da un rapporto di profondo affetto. A tal proposito Borghi ha detto di trovarsi molto bene con lei sul set: "Sul lavoro mi leva un po’ di problematiche. Non devo pensare a niente, ci compensiamo e ci divertiamo molto".

