Avanti un altro, colpaccio clamoroso di Paolo Bonolis: chi entra nel cast, inimmaginabile

29 dicembre 2021 a

a

a

Tutto pronto per il ritorno di Avanti un altro, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, in onda il 9 gennaio 2022 ovviamente su Canale 5. Mediaset - che punta molto sullo show - comunica la data d’inizio. Ci penserà Paolo Bonolis a dare il cambio a Gerry Scotti nel preserale della rete ammiraglia. Ovviamente non mancherà il salottino, che vedrà Miss Claudia e tanti altri personaggi.

La vendetta di Sonia Bruganelli: avete notato che Signorini, nell'ultima puntata del Gf Vip...

Si sa, per adesso, che la prima puntata andrà in onda di domenica alle 18,45 e poi tornerà nella solita collocazione quotidiana. Nel 2022, sempre in prima serata, ci saranno nuovi appuntamenti come fa sapere la pubblicità della nuova edizione dj Avanti un altro. Parte così l’undicesima stagione con tante novità. Alcuni personaggi del salottino sono stati confermati, altri no. Saltano, ad esempio, Miss Claudia e Lo Iettatore. Confermati, invece, Claudia Ruggeri e Franco Pistoni.

"Deficiente, tutto questo per una sco***?". Roba spinta, Sonia Bruganelli demolisce suo figlio

Sono stati confermati anche la Bonas Sara Croce, il Bonus Daniel Nilson e la Bona Sorte Francesca Brambilla. Ci saranno anche la dottoressa Maria Mazza e la regina del Web Laura Cremaschi. Rebus Carmen Di Pietro. Ci sarà? Forse no. Avanti un altro, tra new entry e vecchie glorie, va avanti. Ma, soprattutto, pare confermata la presenza nel cast della trasmissione di un ex volto di Beautiful, la celebre soap televisiva: si tratta di Clayton Norcross, noto per aver interpretato il personaggio di Thorne Forrester nella serie per ben 440 episodi. La seconda new entry è Marco Giusti, che proporrà delle domande sul mondo del cinema. Insomma, non ci resta che aspettare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.