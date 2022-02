Le Iene, Belen Rodriguez confessa: "Perché ora mi faccio chiamare Maria", il diktat dai vertici Mediaset

10 febbraio 2022 a

Belen Rodriguez si è presentata a Le Iene con frangetta, abito da iena e tacchi alti. Ma soprattutto con un altro nome. La voce fuori campo infatti la presenta come "Maria Belen". Perché questo cambio di nome? In realtà questo è il suo vero nome di Battesimo. La showgirl argentina infatti si chiama Maria Belen Rodriguez Cozzani (ma tutti l'hanno semplicemente e da sempre chiamata Belen).

Ed è la stessa Rodriguez a spiegare che è stato Davide Parenti, ideatore e autore de Le Iene, a volerla chiamare così per la nuova edizione della trasmissione di Italia Uno. "Quando ho incontrato Davide mi ha detto: 'Non ho bisogno di Belen ma di Maria. Vorrei tu parlassi come fossi con un’amica".

Insomma Parenti le ha chiesto di essere più persona e meno personaggio. Una richiesta che Belen ha accettato volentieri, tanto da esordire nello show con un monologo sui sogni e sulle speranza visto che lei da quando è arrivata in Italia sogna di condurre Le Iene. Un sogno che ora ha realizzato. Peraltro con Teo Mammuccari, con il quale ha già lavorato diverse volte (da Sarabanda a Scherzi a parte fino a Tu si quei vales).

