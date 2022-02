Mahmood e Blanco fuori controllo a Fiumicino: "Cosa fa un cammello in un... ?", lo sconcerto dell'inviata di Rai 1

10 febbraio 2022 a

Con la vittoria di Sanremo Blanco e Mahmood sono ricercatissimi. I due vanno dritti dal palco dell'Ariston a Domenica In e Che Tempo Che Fa. Per questo chi li cerca, deve andare all'aeroporto. È il caso de La Vita In Diretta, il programma in onda su Rai 1 e condotto da Alberto Matano. Qui i due vengono braccati dall'inviata che anticipa: "Siamo all’Aeroporto di Fiumicino, tra pochissimo atterrano da Milano Mahmood e Blanco". Poco dopo ecco il collegamento: "Siamo in diretta con Alberto Matano e Giovanna Civitillo (moglie di Amadeus, ndr), su Rai Uno", spiega la giornalista al duo che però rimane in silenzio. "Blanco, un saluto puoi farlo?", prosegue l'inviata nel tentativo di convincimento.

"Ciao, ciao a tutti un bacione", replica lui frettolosamente mentre la giornalista tenta di giustificare la situazione: "Sono di poche parole. Stanno andando da Amadeus (a I Soliti Ignoti, ndr) insieme a una piccola scorta di Aeroporti di Roma". Lo stesso Matano è costretto a intervenire: "Forse stanno scappando perché devono andare subito da Amadeus, non si aspettavano di essere intercettati. Probabilmente non dormono neanche da molto".

Ma l'inviata non intende rinunciare, così insiste con Mahmood che replica con una battuta: "Cosa fa un cammello nel crème caramel? Attraversa il dessert". Una situazione a dir poco imbarazzante per la trasmissione, tanto che la Civitello interviene in soccorso: "Sono di poche parole perché sono veramente molto stanchi, stanno facendo un regalo ad Ama in questo momento". Ma il gelo in studio è già calato e Matano è quasi senza parole.

