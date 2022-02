Domenica In, "l'ultima volta di Mara Venier": tam-tam impazzito prima della diretta, panico in Rai

20 febbraio 2022 a

Proprio quando stava per iniziare una nuova puntata di Domenica In, al timone come sempre la mitica Mara Venier, le indiscrezioni sul futuro del programma di Rai 1: già, Mara potrebbe abbandonare. Del resto aveva già detto di volerlo fare prima di questa stagione. Possibile, probabile, che dunque faccia un passo indietro per la prossima, per il 2023.

E della vicenda, che si trascina ormai da tempo, se ne occupa Maurizio Costanzo nella rubrica che cura su Nuovo Tv. E il suo giudizio è tranchant: "La Rai e l'Italia intera vogliono che resti". Insomma, quello di Costanzo più che altro è un auspicio: ma le cose andranno davvero così?

Dunque, Maurizio Costanzo aggiunge: "Sarebbe un peccato se la Rai si lasciasse sfuggire una conduttrice brillante come lei". Parole che insomma altro non fanno acuire il sospetto che siamo davvero di fronte all'ultima stagione di Domenica In condotta da zia Mara. Il tira e molla, comunque, va avanti da anni. La soluzione del giallo la scopriremo soltanto dopo l'ultima puntata della stagione.

