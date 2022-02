Amici, Anna Pettinelli zittisce Rudy Zerbi: "Ti arrampichi sugli specchi, perché non taci?"

27 febbraio 2022 a

“Sembri Gatto Silvestro sugli specchi. Ma perché non taci?”. Nuovo scontro ad Amici tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Il battibecco tra i due nasce quando un allievo della Pettinelli, Gio Montana, arriva ultimo in classifica. Subito allora Zerbi si è scagliato contro l’allievo ma anche contro la collega, la quale sarebbe colpevole di averlo fatto entrare a ridosso del Serale. A detta di Rudy, inoltre, la pessima performance del ragazzo avrebbe portato anche gli altri compagni a sbagliare la gara e ad arrivare nelle posizioni più basse.

L'insegnante di canto ha spiegato di non ritenere Gio Montana pronto a fare le cover. Lo ha definito addirittura “un disastro” e ha ricordato che al Serale tutti i cantanti dovranno essere in grado di fare, oltre ai propri inediti, anche le cover. Dal canto suo Gio Montana ha spiegato che l’atteggiamento del maestro non lo aiuta. In particolare l’allievo ha detto: "In questo momento sto cantando con parecchia ansia addosso. Questo mi sta penalizzando davvero tanto. Io so cosa so fare e spero di togliere quest’ansia il prima possibile”.

Gio Montana, però, non è stato l'unico allievo a non dare buoni risultati. Anche Calma, infatti, non avrebbe dato il massimo. L’allievo di Rudy Zerbi è arrivato penultimo. A salire c'è Albe. Mentre Aisha, LDA e Luigi si sono aggiudicati, a pari merito, il primo posto.

