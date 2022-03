Amici, "ma che c***o mi fai entrare?". Gio Montana, il disastro di Anna Pettinelli: colpo di scena prima del serale

Francesco Fredella 03 marzo 2022 a

Prima del serale di Amici di Maria De Filippi non mancano polemiche dell'ultim'ora. Il motivo? Semplice: Gio Montana eliminato, ma l'avventura non finisce perché LDA e Rudy Zerbi lo accolgono in squadra. Scoppia una polemica (a tratti inutile). L’eliminazione di Gio Montana è stata voluta da Anna Pettinelli: un vero fulmine a ciel sereno visto che molti non si sarebbero mai aspettati un gesto simile. Tutto questo spacca l'opinione pubblica. “Sulle cover sei molto deficitario. La squadra deve essere allo stesso livello. Sennò metti a rischio tutto il team. C’è tanto da fare al serale e tu sei emotivo e non sei sicuro neanche sui tuoi inediti”, dice la Pettinelli. Cala il gelo nel corso del programma.

Gio, ovviamente, resta senza parole perché è spiazzato. Così, cerca di capire quali possano essere i suoi errori durante le prove o le cover. Fa un passo indietro e riavvolge il nastro dicendo: ”Ho fatto comunque live e non ho avuto mai problemi di questo genere. Anche alle prove, ho i video. Avrei preferito un no prima di entrare e un sì per l’anno prossimo con meno pensieri in testa”. Anna Pettinelli dice "no" a Gio Montana, niente serale. Lui appare sconvolto, allibito. Senza parole. Si sfoga con i compagni di classe appena tornato nella casetta e scoppia a piangere. Ma arriva il salvataggio in corner grazie al team di Rudy Zerbi & LDA.

Gio Montana approda nel team LDA & Rudy Zerbi, il ragazzo parla addirittura di ingiustizia che avrebbe subito dalla Pettinelli. Secondo Gio la professoressa l'avrebbe usato per andare contro i docenti avversari .“Che ca**o mi fai entrare a fare? Mi fai entrare per gioco, come tentativo di scovare il fenomeno”, dice Gio. Anche LDA resta senza parole, spiazzato replica: “Non me lo aspettavo…”.

