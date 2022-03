Michelle Hunziker, colpo basso a Gerry Scotti: il "raptus" con Francesca Manzini, una foto proibita

22 marzo 2022 a

Nella serata di ieri, lunedì 21 marzo, il gran ritorno di Michelle Hunziker a Striscia la Notizia, alla conduzione del tg satirico di Canale 5. Insieme a lei, dietro al bancone, ecco Gerry Scotti, con cui ricompone una storica coppia. E la conduttrice italo-svizzera diventa... "maggiorenne". Già, 18esima conduzione a Striscia, insomma ormai è un pezzo di storia del programma di Antonio Ricci.

E appena entrata, ecco la calorosa accoglienza che Gerry Scotti le riserva. "Posso? Un po' si può ma non troppo. Ben tornata a casa. Non c'è giorno più azzeccato per vedere un fiore come te qui nel nostro prato, è il primo giorno di primavera. Mi sei molto mancata", afferma.

E Michelle: "Sai che oggi divento maggiorenne? Sì, è il 18esimo anno qui a Striscia". Dunque, ecco che punzecchia il collega: "Ho visto che ti sei organizzato per benino... solo con donne sei stato ultimamente, con tutte le altre". E lui: "Ma sono colleghe...". "Ah sì? Vogliamo vedere quanto sei collega con Francesca Manzini? E con la Graci? E poi hai cuccato anche Lorella Cuccarini... pesantemente", afferma la Cuccarini, mostrando dei grotteschi fotomontaggi che mostrano Scotti insieme alle tre conduttrici appena citate. "Non è vero niente, io voglio solo la mia Michelina", scherza lui. "Dovrà conquistarmi", conclude Michelle Hunziker. E lo spettacolo continua...

