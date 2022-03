Le Iene, Belen Rodriguez fa crollare lo studio: scollatura-monstre e minigonna inguinale, scorci proibiti

24 marzo 2022 a

Nuova puntata, nuovo outfit: Belen Rodriguez ha incantato tutti con l'abito indossato ieri per presentare Le Iene, il programma in onda in prima serata su Italia 1. La showgirl argentina, che conduce accanto a Teo Mammuccari, indossava un vestito giallo che ha fatto girare la testa a tutti i telespettatori. L'abito, corto e scollato, le ha messo bene in mostra il fisico: stretto sui fianchi, aveva poi due spalline sottili, un top e una minigonna.

Parlando con i fan su Instagram, Belen ha svelato il brand del vestito. In particolare ha pubblicato una foto del suo abbigliamento e poi ha taggato lo stilista: si chiama David Koma ed è un designer londinese che ha vestito anche molte altre sue colleghe. Ha collaborato addirittura con Jennifer Lopez, Beyoncé, Kendall Jenner. Lo stesso brand di recente ha vestito anche Elodie per il videoclip del suo ultimo singolo, "Bagno a mezzanotte".

I seguaci della conduttrrice si sono chiesti anche quanto potesse mai costare un vestito del genere. A soddisfare questa curiosità è stato il sito Myhtheresa.com: il top costa ben 495 euro, la gonna si aggira intorno ai 900 euro, mentre i sandali col tacco argentati, del marchio Ninalilou, costerebbero 320 euro.

