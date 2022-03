L'Eredità, quanto guadagna Flavio Insinna a puntata: cifre pazzesche, imbarazzo in Rai

31 marzo 2022 a

Flavio Insinna è finito nella rubrica di Giuseppe Candela per Dagospia. O meglio, i suoi guadagni grazie a L’Eredità sono finiti nel mirino del giornalista, che ha fatto i conti in tasca al conduttore: “La critica non sembra apprezzarlo, sui social i commenti negativi si sprecano ma Rai1 ha deciso di proteggere Flavio Insinna dopo i famosi video di Affari Tuoi (svelati da Striscia la Notizia) e di affidargli da qualche anno, tra le tante cose, la conduzione de L’Eredità dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi”.

“L’attore - ha proseguito Candela - occupa la prestigiosa fascia preservare per quasi nove mesi l’anno, stando alle nostre fonti per ogni puntata intascherebbe ben 4mila euro. In un anno circa 250 puntate, il conto è presto fatto: un milione di euro”. Al di là dei guadagni, Insinna è finito nell’occhio del ciclone negli ultimi giorni a causa di alcune sue dichiarazioni contro le spese militari. La controversa battuta è stata pronunciata dal conduttore durante la Ghigliottina, ovvero la parte più importante del programma che va in onda nel pre-serale di Rai1.

La parola da indovinare era “risparmio” e così Insinna ha colto al volo l’occasione per esprimere un’opinione personale: “Risparmio sulle spese. Non vi arrabbiate, per me il risparmio andrebbe fatto sulla spesa militare e con quei soldi andrebbero costruite scuole, case, ospedali. Mi taccio… tanto lo sapete che ho ragione io”.

