Isola dei Famosi, il collasso di Vaporidis? Una farsa: colpo bassissimo di Blind, caos in studio. E Luxuria...

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda in onda ieri, giovedì 14 aprile, su Canale 5, c’è stato un momento di grande tensione tra due naufraghi. Si tratta del cantante Blind contro l’attore Nicolas Vaporidis. Quest’ultimo durante una prova del gioco, ha avuto un malore subito dopo la gara del girarrosto.

A mettere in dubbio il suo malessere è stato l’ex concorrente di X-Factor, il quale ha poi aggiunto: “Mi hanno dato fastidio un sacco di atteggiamenti”. Dopo aver insinuato del finto malessere dell’attore, Blind è stato subito ripreso dall’opinionista in studio Vladimir Luxuria: “Non esageriamo sulla salute dei concorrenti!”. Subito in Palapa si è creato un clima di ghiaccio tra i due che hanno iniziato a battibeccare. “Adesso fai il vittimista” lo accusa il rapper. Nicolas subito risponde: “Cerca di portare rispetto!” e a sua volta il 22enne replica: “Non voglio passare per quello che fa il medico della situazione”. Non scorre quindi buon sangue tra i due che sembrano aver gelato il loro rapporto nell’Isola.

Al riguardo è intervenuto anche un altro naufrago, Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina afferma: “A me faceva ridere come stava, non ero preoccupato perché il dottore ha detto che stava bene”. Ilona Staller invece ha voluto difendere l’attore dicendo: “Non sono d’accordo che il gruppo l’ha assalito, posso dire che è una persona in gamba, intelligente, ha i suoi tempi per andare a pescare, è veramente di piacevolissima compagnia”. Chissà quindi se fino alla prossima puntata la tensione tra i concorrenti si placherà o se invece saranno protagonisti di nuovi litigi.

