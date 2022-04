Italia Sì, sfregio di Platinette all'ospite di Liorni: "La notizia della tua morte? Forse...", scandalo su Rai 1

17 aprile 2022 a

Attimi di gelo a Italia Sì, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1. Tra gli ospiti ecco Danilo Bertazzi, in arte Tonio Cartonio, che ha parlato della brutta vicenda che lo aveva coinvolto qualche anno fa, danneggiando la sua carriera. Si era infatti sparsa la voce che fosse morto.

Da Liorni, Bertazzi ricorda: "Secondo la fake-news che si è diffusa anni fa, io ero morto per tossicodipendenza", ricorda, spiegando dunque anche perché la sua carriera ne ha risentito assai. Ma il gelo lo fa calare Mauro Coruzzi, ossia Platinette, che avanza un'ipotesi decisamente inappropriata per il contesto: "E se fosse stata una persona vicino a te a diffondere la notizia? Ho l’impressione che sia un modo per far rifiorire interesse attorno a te. Oggi sei qui per parlarne, perchè tirare di nuovo fuori questa storia?".

Insomma, tra le righe Platinette adombrava la possibilità che fosse stata tutta una mossa pianificata, alla stregua della mossa pubblicitaria. "Non credo di essere stato io a creare la fake news sulla mia morte, non mettete in giro questa voce", ha replicato stizzito Bertazzi. Dunque Liorni, a chiudere i giochi: "Quello che è successo si è rivelato dannoso per la sua carriera". Punto e stop.

