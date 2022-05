Storie Italiane, settimana d'oro per Eleonora Daniele: picchi di ascolto mai visti prima

21 maggio 2022 a

Si chiude una settimana all’insegna degli ascolti alti per Storie italiane, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. Una settimana d’oro, di grande successo per il programma di attualità, cronaca e inchieste. Che tocca punte del 22 per cento di ascolti e supera il 17 per cento nella seconda parte.

Nel corso della settimana si sono avvicendati ospiti, storie e tanta cronaca con collegamenti sparsi in tutta ltalia. Non mancano anche spunti d’inchiesta, con uno schieramento di giornalisti pronti a raccontare i fatti della settimana.

