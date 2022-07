Estate in diretta, Roberta Capua sotto choc: "Aggredita collega della Rai"

Francesco Fredella 19 luglio 2022 a

a

a

È alla conduzione de La vita in diretta estate, il programma di Rai 1. Roberta Capua è sotto choc. “Solidarietà e vicinanza alla nostra collega”, dice la conduttrice dopo l'aggressione a una sua collega avvenuta in diretta. “Tensione ieri ad Anzio, dove la madre del pugile ha aggredito la collega Valeria Riccione del giornale Rai a cui va tutta la nostra solidarietà e vicinanza”, racconta la Capua.

"Vi dico io come sta davvero Pippo Franco": esplode l'ira del figlio

A Estate in diretta sono state fatte anche delle riflessioni dopo la tanto attesa sentenza sull'omicidio di Serena Mollicone. “Rabbia e polemica”, dice la conduttrice. Si tratta della vicenda delicata di Anzio. La sentenza, che assolve tutti in Cassazione, è arrivata nel corso della puntata (quasi al termine). Il conduttore Gianluca Semprini dimostra tanta rabbia: “E’ arrivata la sentenza con tanta polemica”.

"Ero povera. È stata una cosa pazzesca...": il dramma che Ivana Spagna ha sempre nascosto

Ma a La vita in dritta estate, che sta funzionando tantissimo in termini di ascolti, c'è spazio anche per lo spettacolo con un omaggio dedicato a Lucio Dalla. In studio ci sono tanti amici e ospiti, che hanno conosciuto il cantautore morto nel 2012 dopo un infarto fulminante. Dalla ha lasciato un grande vuoto nella musica.

"Il mio pensiero va a lui". Estate in diretta, crollo emotivo per Roberta Capua

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.