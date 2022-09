Pomeriggio Cinque, furia d'Urso: "Non screditiamo", con chi ce l'ha

Francesco Fredella 28 settembre 2022 a

Stavolta ci pensa Barbara d'Urso, durante Pomeriggio5, a mettere in guardia Roberto Poletti, ospite della sua trasmissione. Si parla della separazione tra Alessia Marcuzzi e l’ex marito, annunciata sui giornali. Poletti commenta così: “Non volevano essere merce per i giornali. Sono state persone intelligentissime…Perché è stato fatto il comunicato? Per non venire beccati e ridotti a merce per vendere i giornali…E’ stata fatta un’operazione intelligente, ribadendo i valori della famiglia…”

Ma Carmelita nazionale entra a gamba tesa e blocca l'ospite. “Non screditiamo i giornali”, dice. Una puntualizzazione necessaria. E Poletti fa mea culpa, scusandosi. “Sono d’accordo con te… Non andiamo però a parlare di merce per i giornali perché così li screditi…Noi che facciamo questo lavoro sappiamo bene che danno visibilità e popolarità". Poi la d'Urso parla della vita davanti alle telecamere, insomma parla del bello e del cattivo tempo: “E’ una vita che abbiamo scelto…Quindi ci prediamo il bello ed il brutto. Sapessi quante volte su di me hanno scritto cose non vere…Pazienza…A volte vengono scritte cose vere, altre no…A volte cose che mi piacciono, altro no…Se no avrei potuto fare la commessa…”

Poletti, però, capisce di aver detto una cosa forse troppo forte e dà ragione alla d'Urso. Che, in quest'occasione, riesce a riportare tutti sulla strada giusta.