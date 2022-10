Antonio Scurati, fango in tv su La Russa: "Il Duce è lo stesso che La Russa..."

15 ottobre 2022 a

a

a

Antonio Scurati ancora una volta torna a infangare il centrodestra e soprattutto il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Lo scrittore, ospite su La7 a Propaganda Live, ha fatto "promozione" del suo ultimo libro, "M. Gli ultimi giorni dell'Europa", attaccando la seconda carica dello Stato. Il metodo di Scurati per riversare veleno su La Russa e portare acqua al suo libro è piuttosto curioso.

"Maleducato". Sallusti-Scurati, scintille dalla Gruber: "Quali falsità stai diffondendo"

Si parte dal discorso della Segre a palazzo Madama: "Mi ha commosso, lo posso dire?", ha affermato lo scrittore. Poi comincia l'attacco a La Russa. Parte da lontano Scurati e così cita subito il suo libro: "Come racconto in M. Gli utlimi giorni dell'Europa, Mussolini è stata una figura che per crudeltà ha battuto anche lo stesso Hitler.

"Cosa ho scoperto su Scurati": Sallusti affonda lo scrittore che insulta la Meloni

Il Duce dalla sera alla mattina con le leggi razziali ha tolto il diritto alla scuola a migliaia di bambini di religione ebraica ma lo ha fatto senza convinzione, solo per compiacere Hitler e portare avanti una gara di durezza con il regime tedesco". Poi l'affondo: "Questo Mussolini di cui parlo nel mio libro è lo stesso che piace tanto al nostro presidente del Senato". Una frase ripetuta per ben tre volte nel corso del suo monologo in tv. Insomma per Scurati ogni occasione è buona per fare due cose: promuovere il libro e sparare ad alzo zero su Fratelli d'Italia. Il tutto senza contraddittorio.