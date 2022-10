Striscia la Notizia inchioda Fedez: occhio al video di suo figlio

18 ottobre 2022 a

Tapiro d'oro per Fedez. Valerio Staffelli di Striscia la Notizia lo ha raggiunto per consegnarglielo di persona. Il motivo? Un video di sua moglie Chiara Ferragni, che ha fatto molto discutere sui social. Nella storia Instagram pubblicata dall'imprenditrice digitale, prima con l’audio e poi senza audio, si sente chiaramente la tata della famiglia Ferragnez chiedere a Leone, primogenito della coppia, di sorridere: “Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare”.

Il filmato è stato ripreso con toni critici prima dall’attivista Serena Mazzini e poi da Selvaggia Lucarelli: le due avevano criticato i Ferragnez già in precedenza per il modo in cui mostrano i loro piccoli sui social. Ricevuto il Tapiro, Fedez ha provato a dare una sua spiegazione: "Era il momento dello spegnimento delle candeline. La tata ha solo chiesto a Leone di smettere di disegnare, fare un sorriso e poi riprendere a disegnare".

"In Italia esistono un sacco di famiglie che monetizzano attraverso i figli. Ma non siamo noi quelli a cui andare a bussare alla porta - ha continuato Fedez -. Non facciamo pubblicità con i nostri figli, ma delle semplici foto". Per l’artista, comunque, non si tratta del primo Tapiro. Striscia in passato ha regalato al rapper altri 6 “premi” simili. Il servizio con la consegna del Tapiro a Fedez andrà in onda questa sera su Canale 5.