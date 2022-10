Verissimo, Tina Cipollari in lacrime: "Scusa Silvia, ma mi fa male"

24 ottobre 2022 a

Tina Cipollari si è raccontata in un'intervista a cuore aperto con Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. La storica opinionista di Uomini e donne ha parlato della sua infanzia, quando viveva a Viterbo insieme ai genitori e ai suoi tre fratelli. La sua era una famiglia contadina, che lavorava tanto. Tina, nel ricordare quel periodo, non è riuscita a trattenere le lacrime.

"Nessuno conosce la mia storia prima che diventassi un personaggio - ha iniziato la Cipollari -. Ho fatto fatica a raccontarmi, questo tuffo nel passato mi ha reso fragile e mi ha fatto tornare in mente cose che avevo accantonato. Ora devo dire grazie a quella bambina di ieri perché se oggi sono quella che sono lo devo a lei”. Parlando di sua madre, poi, ha raccontato: "È stata una donna forte e con tante energie. Si è occupata di quattro figli e lavorava. Una donna stanca che non riusciva a essere contenta perché rientrava a casa senza energie. Io sapevo che non poteva dare di più”.

Poi le emozioni hanno preso il sopravvento e Tina si è dovuta fermare: "Scusa Silvia, ma ricordare mi fa male. Non volevo che ciò accadesse, ho sempre cercato di mascherare dietro le risate e i miei modi di fare ma… Scusatemi”. Spazio, poi, al suo primo grande amore, Antonio, una persona che le avrebbe cambiato la vita: "È stato il mio unico grande amore. Una storia bella che però è finita male. Ero innamoratissima, mi ha insegnato a vivere, ha fatto sparire le mie insicurezze, paure e incertezze. Lui tra l’altro è morto, tanti anni fa”.