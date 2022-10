Memo Remigi, Sgarbi sconvolgente: "Se a 80 anni tocchi il c*** a una..."

28 ottobre 2022 a

a

a

Vittorio Sgarbi si schiera dalla parte di Memo Remigi che è stato sospeso dal programma Oggi è un altro giorno su Rai 1, dopo l’accusa di aver palpeggiato la collega Jessica Morlacchi. "Quando sei vecchio non hai più i riflessi pronti. Poi a quell’età se tocchi il c*** di una ragazza è come se toccassi la sedia, un’automobile…", dice il critico d'arte in una intervista a Mowmag.com. Insomma, sostiene Sgarbi, a quell'età uno "non si eccita di certo".

"Prima di Memo Remigi...". Bomba Striscia: l'altra palpata che imbarazza la Rai

"Sicuramente non è una molestia, ma Memo ha oltre 80 anni (84 ndr), insomma è talmente vecchio che non è escluso sia scesa la mano in modo involontario…", ipotizza Vittorio Sgarbi. "E poi lo conosco da tanti anni, non l’ha mai fatto in vita sua, figuriamoci". E la Rai, accusa il critico, "non doveva cacciarlo. Lui può fare causa all’azienda, specie se lei non dichiara di essere stata molestata. Sta zitta, no? Se lei non denuncia, lo devono riammettere".

Memo Remigi ribalta tutto: "Mano sul c...? Cosa è successo davvero"

Ma il processo a Memo Remigi si sta celebrando sui social, tra chi lo mette sotto accusa e lo condanna e chi invece lo assolve. "I vecchi vanno perdonati, io lo difenderò contro tutti. E adesso sa che c’è? Quasi quasi lo chiamo per dirglielo…".