Tg2, Marina Nalesso conduce così: cosa indossa, è polemica

Tutti contro Marina Nalesso. La giornalista del Tg2 ha scatenato la polemica dopo aver condotto l'edizione delle 20.30 del tg della seconda rete Rai con al collo un rosario. "Questo esibizionismo mi inquieta" "Non mi sembra la sede idonea", "La Rai deve essere laica", sono solo alcuni dei commenti apparsi sui social. Eppure per la giornalista non è la prima volta. Già nel 2016, al timone del Tg1, la Nalesso aveva condotto con tanto di collane raffiguranti la Madonna o altri riferimenti cristiani. Tra i primi a contestare la scelta, Michele Serra: "Fa sempre una certa impressione - scriveva per poi chiedersi -. Non si potrebbe cortesemente evitare?".

Ecco allora che a rispondere alle critiche ci aveva pensato lei stessa: "Qualcuno mi ha espresso solidarietà, alcuni si sono avvicinati, però devo dire che c’è stato molto silenzio. Probabilmente molte persone non condividono, ma in fondo ognuno è fatto in modo diverso. Ma dirò la verità, io sono serena a prescindere, con o senza attacchi, con o senza solidarietà. Sto bene, non ho mai avuto alcun tipo di freno e ripensamento o riflessione. Non mi pongo assolutamente il problema".

Dalla sua parte, all'epoca dei fatti, Giorgia Meloni: "Dopo due anni, la giornalista del Tg1 Marina Nalesso viene nuovamente contestata per aver indossato il crocifisso durante un’edizione. In una Nazione dove il servizio pubblico è stato perennemente influenzato dalla politica, è singolare che faccia scandalo una professionista con addosso il simbolo della propria fede. Io sto con Marina". Ma ora il caso è tornato in auge, scatenando ancora i telespettatori.