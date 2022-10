Caduta Libera, vince montepremi pazzesco ma è bufera sui social

29 ottobre 2022 a

a

a

Prosegue la fortunata avventura del campione Michele Marchesi a Caduta Libera, il game show condotto da Gerry Scotti, in onda tutti i giorni su Canale 5, alle 18.45. Nell'ultima puntata il campione, superato il gioco finale de “I dieci passi”, ha incassato altri 26.000 euro, portando così il suo montepremi complessivo a 511.000 euro. Un gran bel traguardo, se si considera che al momento è il secondo campione nella storia del game show con più partite all’attivo, subito dietro Nicolò Scalfi, il quale detiene il record di imbattibilità di 88 puntate.

Michele Marchesi è diventato campione il 5 novembre 2021, e il 28 ottobre ha giocato la sua 83esima partita sulla botola centrale. Finora nessuno è riuscito a batterlo e, tra il 2021 e il 2022, ha superato il gioco finale de “I dieci passi” per ben 13 volte. Michele Marchesi ha 30 anni, è di Brescia, vive a Pavia, ed è un medico specializzando in Neuropsichiatria Infantile. È appassionato del suo lavoro e di classici di animazione Disney, come ha avuto modo di raccontare lui stesso nella sua lunghissima avventura su Canale 5. E chissà che prima o poi non batta il record di Niccolò Scalfi. Intanto, sui social non si contano i commenti divertiti dei telespettatori. C'è chi si complimenta per i traguardi raggiunti, anche con ironia, e chi invece muove critiche al programma facendo intendere che a metterci lo zampino per far sì che il campione rimanga sul podio sarebbe proprio la regia.